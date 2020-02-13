В Киеве неизвестный сообщил в полицию о минировании площадей, торговых центров и других общественных мест. Согласно сообщению заявителя, под угрозой находится практически вся столица.

Об этом сообщил источник в Национальной полиции Киева, передает издание РБК.

В четверг, 13 февраля, в отделение киевской полиции поступило анонимное сообщение о минировании практически всего Киева.

"Около 14:59 на электронную почту поступило анонимное сообщение о заминировании практически всего Киева. Перечень объектов очень большой. Речь идет о площадях, дома, торговых центрах и др.", - заявили в полиции.

Напомним, что вчера, 12 февраля, в Киеве неизвестный сообщил о том, что Центральный железнодорожный вокзал заминирован. После этого его работу временно ограничили.

Также мы писали о том, что в Сумах Служба безопасности Украины задержала анонима, который неоднократно оставлял ложные сообщения о минировании госучреждений. Злоумышленницей оказалась 39-летняя адвокат.