Женщина, у которой первой среди жителей Лондона подтвердили коронавирус, сама приехала в отделение неотложной помощи на такси Uber. Весь медперсонал, который контактировал с пациенткой, проверили.

Об этом сообщает Sky News.

Женщина обратилась в университетскую больницу спального района Луишем, где ей выдали маску для лица и доставили в специальную зону для проверки на вирус. Известно, что она прилетела из Китая несколько дней назад, и вскоре после прибытия почувствовала ухудшение здоровья.

Результат анализов подтвердил заболевание новым коронавирусом Covid-19 и пациентку перевели в специализированный центр при больнице Святого Томаса в Лондоне. Весь медицинский персонал, контактировавший с пациенткой, находится под наблюдением. Это уже девятый случай заражения коронавирусом в Великобритании.

В мире заражение коронавирусом выявлено более чем у 60 тысяч человек в 26 странах. Количество умерших превысило 1,3 тыс. человек.

Напомним, ученые высчитали, когда вспышка коронавируса в Китае достигнет своего пика.

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