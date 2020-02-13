В России предложили закрепить в Конституции норму, согласно которой семья - это исключительно союз мужчины и женщины. Президент РФ Владимир Путин эту идею поддержал. По его словам, пока он является главой государства, в стране будут возможны только традиционные семьи.

Об этом сообщает РБК.

Так, в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию заместитель секретаря генерального совета партии "Единая Россия" Ольга Баталина сообщила Путину, что к ним поступали предложения закрепить в основном законе положение, согласно которому семьей может считаться только союз мужчины и женщины. Сейчас в России такая норма содержится в Семейном кодексе.

"Что касается "родителя № 1", "родителя № 2"... Пока я президент, у нас не будет "родителя № 1", будут "папа" и "мама", - сказал Владимир Путин.

Напомним, 20 января Владимир Путин внес в Госдуму РФ поправки к Конституции. "Страна" подробно рассказывала о том, как Кремль хочет поменять конституцию РФ.