Генетики из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе смогли определить "чужеродные" гены в ДНК современных людей. В рамках своего исследования ученые Арун Дурвасула и Шрирам Санкарараман обнаружили генетический материал, который принадлежит неизвестным науке видам человека.

Об этом сообщает издание Science Advances.

Открытием стало то, что ученые могут находить следы смешивания генов Homo sapiens с теми видами, геном которых пока не удалось расшифровать. Для этого даже нет необходимости в наличии костей, оружия и других материальных свидетельств существования жизни неизвестных видов.

Например, у современных жителей Западной Африки было обнаружено от 2 до 19 процентов неизвестной ДНК, которые существовали на протяжении долгих тысячелетий до недавнего времени. Ранее науке были известны генные материалы только человека разумного, неандертальцев и денисовцев, однако теперь ученые смогут продвинуться в исследовании других видов человека.

Ранее мы писали, что ученые из Пристонского университета в штате Нью-Джерси пришли к выводу, что все современные люди, включая афроамериканцев, произошли от неандертальцев.

Также "Страна" сообщала, что австралийские ученые разработали методику определения продолжительности жизни, заложенной на генетическом уровне. Методику можно применять как к человеку, так и к другим видам живых существ, в том числе вымершим.