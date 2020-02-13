В Камбоджу прибыл круизный лайнер Westerdam, который ранее отказались принять в портах пяти стран из-за опасения, что на его борту есть зараженные коронавирусом. На его борту находятся 1 455 пассажиров и 802 члена экипажа.

Об этом сообщает Reuters.

Известно, что Westerdam вышел из Гонконга 1 февраля и провел в море две недели. Его отказались принимать в портах Японии, Филиппин, Гуама, Таиланда и Тайваня. Оператор лайнера утверждал, что люди на борту регулярно проверялись во время путешествия, и ни у кого из них не был обнаружен вирус.

Власти Камбоджи выдали разрешение, однако намерены проверить всех пассажиров и членов экипажа на коронавирус, пока они не высадились на берег. Если на борту Westerdam не найдут зараженных, пассажиры начнут покидать лайнер 14 февраля. Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус похвалил власти Камбоджи за прием Westerdam: "Это пример международной солидарности, к которой мы постоянно призываем".

Напомним, коронавирус добрался до украинских заробитчан, которые находились на борту лайнера Diamond Princess. Сейчас лайнер стоит на карантине в Японии.

Общее количество зараженных коронавирусом на лайнере сейчас составляет 218 человек. Среди зараженных двое украинцев, у которых лабораторно подтверждено инфицирование новым коронавирусом. Это члены экипажа - 25-летний мужчина и 37-летняя женщина, которые работали на кухне и в обслуживании лайнера.