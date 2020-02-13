Заведующему сектора градостроительства и архитектуры, главному архитектору Киево-Святошинской районной госадминистрации Киевской области прокуратура сообщила о подозрении в составлении и выдаче заведомо ложного официального документа (ч.1 ст.366 Уголовного кодекса Украины). Об этом сообщается на сайте прокуратуры Киевской области.

Установлено, что чиновник "составил и дал задание о внесении изменений в "Детальный план территории жилого массива в с.Петровское (в настоящее время - с.Святопетровское), в который внес заведомо ложные сведения".

Процессуальное руководство досудебным расследованием в указанном уголовном производстве осуществляет Киево-Святошинская местная прокуратура. Досудебное расследование продолжается.

В случае доказательства вины чиновнику грозит наказание в виде штрафа до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок на такой же срок.

Ранее "Страна" писала о том, что после поджога авто журналистки во Львове о подозрении сообщили трем подозреваемым, один из них - полицейский.

Также мы сообщали, что ГБР сообщило о подозрении технологу компании-поставщика бракованных бронежилетов для украинской армии.