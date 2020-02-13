Новые критерии диагностики пневмании, которую вызывает коронавирус Covid-19, привели к тому, что за день количество подтвержденных случаев заражения в провинции Хубэй увеличилось почти на 15 тысяч.

Об этом пишет China Daily.

Сообщается, что в провинции Хубэй только в среду, 12 февраля, сообщили о 14 840 новых случаях заражения коронавирусом, во вторник количество новых случаев составляло 1638. Общее количество пациентов с подтвержденным диагнозом в регионе составляет 48 206, а в процентном соотношении – 44%.

Сейчас Комиссия здравоохранения проводит тщательный осмотр пациентов, у которых коронавирус "диагностирован клинически, как новое заболевание". Ранее только пациенты с положительным результатом на вирус считались подтвержденными пациентами в Хубэй.

Тонг Чаохуэй, вице-президент Пекинской больницы Чаоян, сказал, что пересмотр стандарта диагностики может помочь врачам поставить диагноз заболевания. Теперь они могут поставить диагноз, основываясь на комбинации факторов, таких как изображения легких, физическое состояние и эпидемиологический анамнез.

Таким образом, среди 14 840 новых случаев в Хубэй в среду, врачи поставили 13 332 клинически диагностированных случаев в соответствии с пересмотренными критериями диагностики.

Главный эпидемиолог Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, Цзэн Гуан аргументировал это тем, что существуют пациенты, организм которых медленно показывает положительные результаты в тестах на нуклеиновые кислоты.

"Поскольку таких пациентов нельзя было считать подтвержденными случаями до среды, когда критерии диагноза в Хубэй были пересмотрены, они не могут быть госпитализированы и, следовательно, имеют возможность распространения вируса", - сказал он.

Напомним, по состоянию на начало четверга, 13 февраля, число жертв коронавируса Covid-19 выросло до 1 363 человек, зараженных уже 60 096.