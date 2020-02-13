Главу Черновицкого областного совета Ивана Мунтяна, которого подозревают в в вымогательстве взятки в $400 тысяч у бизнесмена, Высший антикоррупционный суд (ВАКС) отпустил под залог. Об этом сообщает РБК-Украина.

Уточняется, что сумма залога, который необходимо внести в течение 10 дней составляет 10 миллионов гривен. Принимая такое решение, суд частично удовлетворил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры и НАБУ, которые просили арестовать Мунтяна с залогом в 15 миллионов гривен. Кроме того, суд обязал главу облсовета сдать свои загранпаспорта, носить электронный браслет контроля и не общаться с фигурантами уголовного производства после внесения залога.

Напомним, в начале февраля главе Черновицкого областного совета правоохранители сообщили о подозрении в требовании 400 тысяч долларов взятки и получении части этой суммы (180 тысяч долларов) от местного предпринимателя, против которого также открыто уголовное производство.

Ранее "Страна" писала о том, что в Киеве задержан чиновник Кабинета министров, который требовал взятку в 2,5 миллиона гривен.

Также мы сообщали, что начальника управления Госрезерва задержали на взятке в 40 тысяч долларов.