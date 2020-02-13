В февраля этого года в Белой Церкви и других районах Киевской области, пройдут антитеррористические учения. В СБУ обратились к местным жителям региона с просьбой сохранять спокойствие во время военных отработок.

Об этом информирует Служба безопасности Украины в г. Киеве на странице в Facebook.

Координационная группа Антитеррористического центра при Главном управлении СБУ в Киеве организует масштабные учения в период с 17-21 февраля, в которых примут участие подразделения Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, Вооруженных сил Украины и органов государственной власти.

"Служба безопасности Украины призывает жителей Киевской области во время проведения учений сохранять спокойствие в связи с сосредоточением в отдельных районах населенных пунктов спецназовцев и военных, и с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам. Также обращаемся с просьбой соблюдать правила личной безопасности и обращения с подозрительными предметами, взрыво-опасными веществами и иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - сообщает пресс-служба ведомства в сообщении.

Скриншот: СБУ в г. Киеве и Киевской области в Фейсбук

Ранее мы писали, что в этом году в ежегодных межгосударственных учениях "Sea Breeze-2020" в Одессе примут участие военнослужащие из Японии и Южной Кореи.

Также "Страна" сообщала о том, что на закрытую для учений Sea Breeze-2019 территорию Черного моря зашел российский корабль.