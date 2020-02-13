В четверг, 13 февраля, в Киеве в Центральной поликлинике Голосеевского района мужчина скончался в очереди на прием ко врачу.

Об этом в Facebook сообщила местная жительница Елена Кагал.

По предварительной информации, 40-летнему мужчине стало плохо в очереди на гастроскопию. При этом, по словам очевидцев, в поликлинике пострадавшему не оказали первую помощь.

"За лекарствами первой помощи в аптеку бежали люди из очереди. "Скорую" ждали 30 минут... Врачи поликлиники не могли ничего сделать. Как они говорили - просто нечем. Мужчину не спасли. "Скорая" лишь констатировала смерть", - сообщила киевлянка.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Киеве ребенок проглотил деталь от пластиковой игрушки и умер в больнице.

Также мы писали о том, что в Киеве у центрального входа в детскую поликлинику обнаружили труп мужчины без документов.