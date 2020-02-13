Государственное бюро расследований будет просить суд об избрании народному депутату от Европейской солидарности Софии Федыне меры пресечения в виде личного обязательства в деле об угрозах президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на представителя ГБР. По его словам "статья не тяжкая, поэтому мера пресечения не будет связана с лишением свободы". ГБР будет просить суд избрать Федине меру пресечения в виде личного обязательства.

Ранее Федына не явилась в ГБР по первой повестке. Ее предупредили, что могут применить принудительный привод и назначили новую дату - 12 февраля. После этого она пришла за "пидозрой" и устроила митинг под стенами ГБР. Она заявила, что не приходила, поскольку две недели болела фолликулярной ангиной.

Напомним, что для Маруси Зверобой (Елены Самбул) избрали аналогичную меру пресечения - личное обязательство с ношением электронного браслета.

Ранее "Страна" подробно анализировала, почему нардепу Федыне вручили "пидозру" через три месяца после угроз Зеленскому.