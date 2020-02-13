В Днепропетровской области мошенники через сеть подпольных заправок торговали бытовым газом. Им они заправляли авто клиентов.

Об этом сообщили в Отделе коммуникации ГУ Нацполиции в регионе.

Так, по данным полиции, члены преступной группы безосновательно получали сжиженный газ, предусмотренный для нужд населения негазифицированных районов, и в дальнейшем реализовывали его через сеть подпольных заправочных станций. Чтобы раздобыть газ, они подавали поддельные списки обращений граждан негазифицированных районов Днепропетровской, Запорожской и Николаевской области в органы местного самоуправления.

Сжиженный газ, приобретенный по цене для потребностей населения, продавали через сеть подпольных АЗС, но уже по рыночным ценам. По предварительным данным, сумма нанесенного государству ущерба достигает десятков миллионов гривен.

12 февраля, по решению суда оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области Нацполиции совместно с прокуратурой Днепропетровской области провели обыски по местам проживания фигурантов и лиц, которые также могут быть причастны к преступной деятельности, а также в офисах коммерческих структур и по месту реализации сжиженного газа.

По их результатам изъяты поддельные отчеты по реализации сжиженного газа, "черновые" записи, 15 000 долларов и 80 000 гривен, незарегистрированное оружие, граната, и специализированные автомобили для перевозки сжиженного газа.

В этот же день шести должностным лицам коммерческой структуры было сообщено о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 (служебный подлог), ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах, организованной группой).

Сейчас прокуратура Днепропетровской области обратилась в суд с соответствующим ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.

Фото: npu.gov.ua

Напомним, в Киеве разоблачили банду мошенников, которая оформляла недвижимость на подставных людей.