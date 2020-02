Представители компании Samsung прокомментировали проблемы, которые возникли у владельцев "умных" телевизоров в Украине и ряде других стран с начала этого года.

Так, ряд пользователей корейских телевизоров жаловались на то, что при попытке использовать интернет-сервисы на экране появлялась надпись "This TV is not fully functional in this region" ("Не все функции этого ТВ работают в данном регионе").

В компании заявили, что Samsung не может гарантировать работу своих девайсов в тех регионах, для которых они не были сертифицированы. Для того, чтобы решить эту проблему украинцам посоветовали обратиться на горячую линию 0-800-502-000 или посетить авторизированные сервисные центры, передает УНН.

Сообщается, что сервисные центры Samsung могут диагностировать телевизор и предложить решения проблемы, возникшей с ним.

