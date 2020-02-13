48% украинцев считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами, без виз и таможни. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса Киевского международного института социологии, который был опубликован на сайте "Левада-центр".

Уточняется, что украинцам был задан вопрос "Какими бы вы хотели видеть отношения Украины с Россией?"

40% выбрали вариант ответа "Отношения России с Украиной должны быть такими же, как с другими государствами - с закрытыми границами, визами, таможнями", 48% думают, что "Россия и Украина должны быть независимыми, но дружественными государствами – с открытыми границами, без виз и таможен", 6% выбрали ответ "Россия и Украина должны объединиться в одно государство".

Ранее "Страна" писала о том, что в Кремле сравнили соцопрос об отношении россиян и украинцев друг к другу с игрой в наперстки.

Также мы сообщали, что согласно опросу, большинство украинцев возмутили огромные зарплаты топ-чиновников.