Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что не знает претендентов на конкурсный отбор на должность главы правления "Укрзализныци", у него также нет фаворитов среди кандидатов на должность.

Об этом он рассказал в интервью Liga.net.

Криклий подчеркнул, что у него "абсолютно нет" фаворитов среди кандидатов на руководящую должность. По словам Криклия, это точно будет не Кравцов (экс-глава "Укрзализныци" Евгений Кравцов, - Ред.). "Я не знаю, кто будет подаваться. Хотелось бы большой выбор", - говорит министр. При этом он назвал "бредом" слухи о том, что он якобы лоббирует кандидатуру экс-руководителя Юго-Западной железной дороги Алексея Кривопишина.

На вопрос о том, будет ли подаваться на конкурс глава "Укрпочты" Игорь Смелянский, председатель Мининфраструктуры ответил: "Не знаю. Посмотрим. Пока он активно занимается "Укрпочтой". Также он отметил, что Deutsche Bahn в плане кадров никого не рекомендует.

По словам Криклия, в "Укрзализныце" появится новый руководитель без приставки и.о. после конкурса. "Я так понимаю, Желько (нынешний и.о. председателя правления Желько Марчек. - Ред.) Не планирует подаваться - у него таких амбиций нет", - ответил Криклий.

Он также добавил, что к кандидатам на должность председателя правления УЗ "широкая рамка требований". "За подробностями нужно обращаться в компанию, которая занимается отбором", - сказал он.

Ранее "Страна" писала, как и зачем правительство передает в управление стратегическую инфраструктуру Украины.

Напомним, экс-главе "Укрзализныци" Кравцову расторжение контракта компенсируют крупной суммой.