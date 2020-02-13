Компания, которая будет заниматься поиском нового председателя правления АО "Укрзализныця", была определена без конкурентов и без объявления соответствующего тендера.

Об этом сообщает ЦТС, ссылаясь на данные системы госзакупок ProZorro.

Перед этим набсовет АО УЗ принял решение начать процесс конкурсного отбора на позицию главы правления компании, и привлек для помощи в выполнении этой задачи международную компанию по подбору управленческого персонала Boyden. Стоимость закупки услуг компании Boyden составит 837,5 тыс. грн.

Как следует из информации о данной закупке, опубликованной на ProZorro, у Boyden не было конкурентов и исполнитель задачи, поставленной набсоветом УЗ, был выбран безальтернативно.

В ProZorro подтвердили, что тендер по упомянутой закупке не проводился. "Укрзализныця" является заказчиком в отдельной сфере хозяйствования (то есть является монополистом в своей сфере). И по закону "О публичных закупках", к таким заказчикам применяется более высокий порог для проведения открытых торгов. То есть "Укрзализныця" обязана проводить тендер, если ожидаемая стоимость закупки превышает 1 млн грн для закупок товаров и услуг, 5 млн грн - для работ (для других государственных заказчиков сейчас действует порог в 200 тыс. грн для товаров и услуг, 1,5 млн грн - для работ). Поскольку стоимость этой закупки услуг не превышает 1 млн грн, то "Укрзализныця" могла не проводить тендер", - проинформировали в системе публичных закупок.

Информация о закупке была обнародована 11 февраля и в этот же день был определен победитель.

На вопрос о том, какие компании, кроме Boyden, были участниками закупки, в ProZorro ответили, что "поскольку тендер не проводился, то и других участников закупки не было". Об этом же свидетельствуют и данные на сайте системы публичных закупок. Срок предоставления услуг по поиску кандидатов на должность главы "Укрзализныци" - 31 декабря 2020 года.

Отмечается, что в "Укрзализныце" отреагировали на изложенную выше информацию и отрицают безальтернативность закупки."АО "Укрзализныця" сделала анализ рынка среди предприятий, организаций с указанием перечня услуг и требований, которые будут предоставляться по договору, и получила предложения о возможности выполнения указанных услуг, сроков их выполнения, а также стоимости услуг в национальной валюте Украины (с НДС)", - заявили в УЗ.

Там уточнили, что обратились с официальным запросом в 6 международных компаний, специализирующихся на поиске и подборе высшего управленческого персонала, в котором было предложено предоставить сжатые предложения по поиску и подбору кандидатов на должность председателя правления АО УЗ, с указанием информации о возможности выполнения такой услуги, экспертности и опыте компании, оценке и подборе кандидатов, стратегию поиска (этапы, география, источники), срок выполнения и стоимость услуг.

"В ответ АО "Укрзализныця" получила от всех шести компаний предложения, в результате сравнения которых было установлено, что наиболее экономически выгодным оказалась предложение ООО "Бойден Украина", - прокомментировали в УЗ.

5 февраля Кабинет министров Украины своим распоряжением временно возложил обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" на Желько Марчека.

Напомним, что "Укрзализныця" начала конкурсный отбор на должность главы правления.

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