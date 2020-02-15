Сегодня, 15 февраля, восточные христиане отмечают Сретение Господне. Это один из одним из двунадесятых праздников.

"Страна" публикует историю праздника, молитву за здравие детей, которую принято читать в этот день. Также мы рассказываем о народные обычаях, приметах и приводим торжественные анимированные открытки, которыми можно поздравить своих близких.

История праздника Сретение и молитва за здравие детей

Слово "сретение" переводится как "встреча". В этот день произошла встреча маленького Иисуса со святыми Симеоном и Анной. Дело в том, что у евреев был закон - на сороковой день жизни родители должны были отнести своего первенца в храм. Так и поступила Дева Мария.

В храме она повстречала старца Симеона, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Его сопровождала Анна-пророчица - старица, которая тоже давно ждала пришествия Христа.

Праздник Сретения Господнего имеет глубокий смысл.

Он доказывает, что Бог верен во всех словах и обещаниях своих. Он обещал еще Адаму и Еве, что пошлет на землю Спасителя им и всему человеческому роду, что и исполнилось. А также, что Господь сам идет навстречу честным и порядочным людям, таким как старец Симеон. Учит нас руководствоваться правдой и чистыми помыслами.

На Сретение до сегодняшнего дня принято читать молитвы о своих детях. Родители просят о здоровье и благополучии дня них:

Господь наш Всемилостивый, как Тебя Дева Мария принесла во храм на поклон, так и мы просим за чад наших, детей Твоих. Огради их от печалей и скорбей, защити от нечистого и посели в душах радость бытия. Стань их надеждой и опорой в жизни и мы, рабы грешные, будем молить за них Тебя и Ангелов, проповедующих Слово Твое...

Что нельзя делать на Сретение

Наши предки считали, что 15 февраля, на Сретение Господне, нельзя делать ряд вещей. Этот список мы публикуем ниже.

Нельзя:

ругаться и ругать детей, говорить грубые слова,

убирать в в доме,

заниматься рукоделием,

купаться в ванной (обмываться и принимать душ можно),

по возможности отказаться от дальней дороги,

гадать и совершать любые магические ритуалы,

употреблять алкогольные напитки,

впадать в уныние и грустить, сегодня нужно веселиться,

из храма нельзя уходить без освященной "громничной" свечки (о ней мы расскажем ниже).

Народные обычаи и приметы на Сретение

Наши предки считали Сретение днем первой встречи весны. Бывало мнение, что морозы уже последние.

В этот день любили угадывать погоду:

тихая погода предвестник хорошего урожая,

тепло и солнечно, будет комфортная весна,

идет снег, весна будет поздней и холодной,

с крыш капает вода, зима продержится еще долго.

Что делать со сретенскими свечами

В некоторых регионах Руси 15 ферваля еще было известно как Громницы. В этот день было принято приносить в храм свечи для освещения. Уже весной, после грозы и грома, их зажигали дома, чтобы отогнать беду. Также такие свечи давали в руки смертельно больным, дабы к ним не смогла подойти нечистая сила.

В целом же со свечами на Сретение был особый ритуал. Их жгут в таких случаях:

в мире или стране происходят природные катастрофы,

неподалеку начался пожар,

младенец не может появиться на свет, тяжелые роды,

когда человек отходит в мир иной.

В наши дни сретенские свечи также жгут дома, чтобы попросить о помощи в трудную минуту, помолиться о здоровье и защите своего дома.

Также на Сретение дополнительно святят воду. Считается, что она обладает такими же свойствами, как и крещенская. Сретенской водой умываются, пьют, натирают больное место. Также ею рекомендуется напоить и окропить домашних животных.

Поздравления со Сретением

Со Сретением принято поздравлять своих близких и друзей.

Мы предлагаем вниманию читателей торжественные открытки, которые можно отправить в сообщении. Они на русском и украинском языках.

Сретение Господне. Картинки

Сретение Господне. Поздравление в стихах

Сретение. Открытки

Со Сретением Господним!

Открытки на Сретение Господне

Поздравления со Сретением на украинском языке