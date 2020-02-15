Сегодня, 15 февраля, восточные христиане отмечают Сретение Господне. Это один из одним из двунадесятых праздников.
"Страна" публикует историю праздника, молитву за здравие детей, которую принято читать в этот день. Также мы рассказываем о народные обычаях, приметах и приводим торжественные анимированные открытки, которыми можно поздравить своих близких.
История праздника Сретение и молитва за здравие детей
Слово "сретение" переводится как "встреча". В этот день произошла встреча маленького Иисуса со святыми Симеоном и Анной. Дело в том, что у евреев был закон - на сороковой день жизни родители должны были отнести своего первенца в храм. Так и поступила Дева Мария.
В храме она повстречала старца Симеона, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Его сопровождала Анна-пророчица - старица, которая тоже давно ждала пришествия Христа.
Праздник Сретения Господнего имеет глубокий смысл.
Он доказывает, что Бог верен во всех словах и обещаниях своих. Он обещал еще Адаму и Еве, что пошлет на землю Спасителя им и всему человеческому роду, что и исполнилось. А также, что Господь сам идет навстречу честным и порядочным людям, таким как старец Симеон. Учит нас руководствоваться правдой и чистыми помыслами.
На Сретение до сегодняшнего дня принято читать молитвы о своих детях. Родители просят о здоровье и благополучии дня них:
Господь наш Всемилостивый, как Тебя Дева Мария принесла во храм на поклон, так и мы просим за чад наших, детей Твоих. Огради их от печалей и скорбей, защити от нечистого и посели в душах радость бытия. Стань их надеждой и опорой в жизни и мы, рабы грешные, будем молить за них Тебя и Ангелов, проповедующих Слово Твое...
Что нельзя делать на Сретение
Наши предки считали, что 15 февраля, на Сретение Господне, нельзя делать ряд вещей. Этот список мы публикуем ниже.
Нельзя:
- ругаться и ругать детей, говорить грубые слова,
- убирать в в доме,
- заниматься рукоделием,
- купаться в ванной (обмываться и принимать душ можно),
- по возможности отказаться от дальней дороги,
- гадать и совершать любые магические ритуалы,
- употреблять алкогольные напитки,
- впадать в уныние и грустить, сегодня нужно веселиться,
- из храма нельзя уходить без освященной "громничной" свечки (о ней мы расскажем ниже).
Народные обычаи и приметы на Сретение
Наши предки считали Сретение днем первой встречи весны. Бывало мнение, что морозы уже последние.
В этот день любили угадывать погоду:
- тихая погода предвестник хорошего урожая,
- тепло и солнечно, будет комфортная весна,
- идет снег, весна будет поздней и холодной,
- с крыш капает вода, зима продержится еще долго.
Что делать со сретенскими свечами
В некоторых регионах Руси 15 ферваля еще было известно как Громницы. В этот день было принято приносить в храм свечи для освещения. Уже весной, после грозы и грома, их зажигали дома, чтобы отогнать беду. Также такие свечи давали в руки смертельно больным, дабы к ним не смогла подойти нечистая сила.
В целом же со свечами на Сретение был особый ритуал. Их жгут в таких случаях:
- в мире или стране происходят природные катастрофы,
- неподалеку начался пожар,
- младенец не может появиться на свет, тяжелые роды,
- когда человек отходит в мир иной.
В наши дни сретенские свечи также жгут дома, чтобы попросить о помощи в трудную минуту, помолиться о здоровье и защите своего дома.
Также на Сретение дополнительно святят воду. Считается, что она обладает такими же свойствами, как и крещенская. Сретенской водой умываются, пьют, натирают больное место. Также ею рекомендуется напоить и окропить домашних животных.
Поздравления со Сретением
Со Сретением принято поздравлять своих близких и друзей.
Мы предлагаем вниманию читателей торжественные открытки, которые можно отправить в сообщении. Они на русском и украинском языках.
Сретение Господне. Картинки
Сретение Господне. Поздравление в стихах
Сретение. Открытки
Со Сретением Господним!
Открытки на Сретение Господне
Поздравления со Сретением на украинском языке