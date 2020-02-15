Миниатюра, посвященная Сретению Господнему
Миниатюра, посвященная Сретению Господнему

Сегодня, 15 февраля, восточные христиане отмечают Сретение Господне. Это один из одним из двунадесятых праздников. 

"Страна" публикует историю праздника, молитву за здравие детей, которую принято читать в этот день. Также мы рассказываем о народные обычаях, приметах и приводим торжественные анимированные открытки, которыми можно поздравить своих близких. 

История праздника Сретение и молитва за здравие детей

Слово "сретение" переводится как "встреча". В этот день произошла встреча маленького Иисуса со святыми Симеоном и Анной. Дело в том, что у евреев был закон - на сороковой день жизни родители должны были отнести своего первенца в храм. Так и поступила Дева Мария.

В храме она повстречала старца Симеона, которому было предсказано, что он не умрет, пока не увидит Спасителя. Его сопровождала Анна-пророчица - старица, которая тоже давно ждала пришествия Христа.

Праздник Сретения Господнего имеет глубокий смысл. 

Он доказывает, что Бог верен во всех словах и обещаниях своих. Он обещал еще Адаму и Еве, что пошлет на землю Спасителя им и всему человеческому роду, что и исполнилось. А также, что Господь сам идет навстречу честным и порядочным людям, таким как старец Симеон. Учит нас руководствоваться правдой и чистыми помыслами. 

На Сретение до сегодняшнего дня принято читать молитвы о своих детях. Родители просят о здоровье и благополучии дня них:

Господь наш Всемилостивый, как Тебя Дева Мария принесла во храм на поклон, так и мы просим за чад наших, детей Твоих. Огради их от печалей и скорбей, защити от нечистого и посели в душах радость бытия. Стань их надеждой и опорой в жизни и мы, рабы грешные, будем молить за них Тебя и Ангелов, проповедующих Слово Твое...

Что нельзя делать на Сретение

Наши предки считали, что 15 февраля, на Сретение Господне, нельзя делать ряд вещей. Этот список мы публикуем ниже.

Нельзя:

  • ругаться и ругать детей, говорить грубые слова,
  • убирать в в доме,
  • заниматься рукоделием,
  • купаться в ванной (обмываться и принимать душ можно),  
  • по возможности отказаться от дальней дороги,
  • гадать и совершать любые магические ритуалы,
  • употреблять алкогольные напитки,
  • впадать в уныние и грустить, сегодня нужно веселиться,
  • из храма нельзя уходить без освященной "громничной" свечки (о ней мы расскажем ниже). 

Народные обычаи и приметы на Сретение

Наши предки считали Сретение днем первой встречи весны. Бывало мнение, что морозы уже последние. 

В этот день любили угадывать погоду:

  • тихая погода предвестник хорошего урожая, 
  • тепло и солнечно, будет комфортная весна,
  • идет снег, весна будет поздней и холодной,
  • с крыш капает вода, зима продержится еще долго.

Со Стретением

Что делать со сретенскими свечами

В некоторых регионах Руси 15 ферваля еще было известно как Громницы. В этот день было принято приносить в храм свечи для освещения. Уже весной, после грозы и грома, их зажигали дома, чтобы отогнать беду. Также такие свечи давали в руки смертельно больным, дабы к ним не смогла подойти нечистая сила. 

В целом же со свечами на Сретение был особый ритуал. Их жгут в таких случаях:

  • в мире или стране происходят природные катастрофы,
  • неподалеку начался пожар,
  • младенец не может появиться на свет, тяжелые роды,
  • когда человек отходит в мир иной.  

В наши дни сретенские свечи также жгут дома, чтобы попросить о помощи в трудную минуту, помолиться о здоровье и защите своего дома. 

Также на Сретение дополнительно святят воду. Считается, что она обладает такими же свойствами, как и крещенская. Сретенской водой умываются, пьют, натирают больное место. Также ею рекомендуется напоить и окропить домашних животных. 

Поздравления со Сретением  

Со Сретением принято поздравлять своих близких и друзей.

Мы предлагаем вниманию читателей торжественные открытки, которые можно отправить в сообщении. Они на русском и украинском языках. 

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Со Сретением Господним!

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Поздравления со Сретением на украинском языке

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