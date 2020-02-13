Приватбанк, который украинские власти могут скоро запретить возвращать бывшему владельцу Игорю Коломойскому, стал самым прибыльным украинским банком в прошлом году. Государственное финучереждение получило в 2019 году 32,609 млрд грн чистой прибыли.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на статистические данные Нацбанка.

Следом за Приватбанком в списке самых прибыльных идет Райффайзен Банк Аваль (4,749 млрд грн). Замыкает ТОП-3 банк ПУМБ (2,623 млрд грн). Четвертым стал Укрсиббанк (2,580 млрд грн), а пятое место занял ОТП Банк (2,537 млрд грн).

Что касается аутсайдеров списка, то Правэкс Банк задекларировал 121,502 млн грн убытка в прошлом году. Далее, в порядке уменьшения потерь идут Скай Банк, Альпари Банк, Коминвестбанк и Украинский банк реконструкции и развития.

Уверенный рост прибыли показал в этом году Банк Кредит Днепр, который до этого по итогам девяти месяцев 2019 года находился на третьей позиции по убытку. Финучереждение задекларировало 309,903 млн грн чистой прибыли и заняло 18-е место

Эксперты отметили, что в прошлом году украинская банковская система по сравнению с 2018 годом в 2,7 раза - до 59,634 млрд грн. Так, прибыль государственных банков увеличилась в 2,4 раза - до 35,202 млрд грн, банков с иностранным капиталом - в 5,1 раза, до 18,513 млрд грн и с частным капиталом - в 1,4 раза, до 5,918 млрд грн.

Всего в прошлом году 69 из 75 украинских банков были прибыльными.

Финансисты подчеркнули, что по данным об общих активах Приватбанк также занял первое место с результатом в 552,058 млрд грн. На втором месте расположился государственный Ощадбанк - 314,295 млрд грн, Укрэксимбанк занял третью строчку рейтинга (202,922 млрд грн), Укргазбанк - четвертую (127,564 млрд грн) и Райффайзен Банк Аваль - пятую (95,159 млрд грн).

Ранее мы писали о том, что Национальный банк Украины разрешил финансовым учреждениям, которые не зарегистрированы в Украине, продавать гривну за иностранную валюту. Это сделали для того, чтобы повысить инвестиционную привлекательность страны.

Также "Страна" сообщала, что президент Владимир Зеленский считает правильным законопроект №2571, который не позволит бизнесмену Игорю Коломойскому вернуть ранее принадлежавший ему Приватбанк.