В порт Одессы прибывает контейнеровоз CMA CGM URAL, посетивший в январе китайские порты и побывавший в одном из портов Шри-Ланки. В пути у членов команды была высокая температура, однако по приезду все выздоровели. Не смотря на хорошее самочувствие команды, одесскую санитарно-карантинную службу одесского порта привели в повышенную готовность.

Об этом сообщает "Думская".

29 января компания CMA CGM заявила о том, что команда здорова: "Мы находимся в постоянном контакте с командой CMA CGM URAL. Все необходимые меры для обеспечения надлежащего медицинского наблюдения были приняты. Международный радиомедицинский центр (CIRM Roma) подтвердил, что весь экипаж здоров".

Судно побывало в портах Египта, Ливии и Турции, а также в румынской Констанце. Сегодня, 13 февраля, судно должно встать на 42-й причал порта. По словам главного государственного санитарного врача на водном транспорте Украины Николая Голубятникова, капитан контейнеровоза за шесть часов до прибытия в одесский порт должен выслать санитарный бюллетень, подтверждающий состояние здоровья своей команды.

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения от 24.01.2020 № 185, сразу после швартовки на контейнеровозе будет проведен медицинский осмотр всех членов экипажа и другие профилактические меры. В случае выявления больного на судне немедленно будет введен в действие оперативный план противоэпидемических мероприятий - больного с подозрением на коронавирус отправят в судовой изолятор или изолятор порта с последующей госпитализацией на береговой госпитальной базе, а само судно поставят на карантин с проведением соответствующих медико-санитарных мероприятий.

Но первым на борт судна - еще в море - поднимется одесский лоцман, который должен визуально оценить обстановку на контейнеровозе и принять решение о дальнейших действиях.

Напомним, коронавирус на элитном лайнере Diamond Princess подхватили еще 44 человека.

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