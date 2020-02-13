Полиция Киева открыла дело по двум статьям Уголовного кодекса Украины в отношении водителя, который 12 февраля с оружием пытался скрыться в Днепровском районе столицы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

В настоящее время следователи опросили правонарушителя. Это - 38-летний гражданин другого государства, который имеет вид на постоянное место жительства на территории Украины. Установлено, мужчина ранее судим за кражу.

Следственным отделом Днепровского управления полиции расследуются уголовные производства по ч. 1 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) УК Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы. Полицейские устанавливают происхождение оружия и цель его хранения.

Напомним, что вчера сотрудники полка полиции особого назначения остановили для проверки автомобиль и в салоне заметили пистолет. Водитель не отреагировал на требования правоохранителей и тронулся с места. Один из спецназовцев успел запрыгнуть на пассажирское сиденье, а остальные сотрудники начали их преследовать. Спецназовцы сделали несколько выстрелов по колесам автомобиля. Злоумышленника остановили на мосту Метро.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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