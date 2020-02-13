По слухам, которые в последние дни упорно блуждают по телеграм-каналам, в руководстве "ДНР" и "ЛНР" грядут кадровые перемены. На посты глав так называемых республик могут поставить экс-главу МВД времен Януковича Виталия Захарченко и бывшего премьера Украины Николая Азарова.

Говорят, что это может помочь запустить процесс диалога между Донбассом и Киевом.

Телеграм-канал "Политика Страны" выяснил, насколько вероятно такое развитие событий.

"Виталию Захарченко в Кремле предлагали возглавить одну из "республик" еще в 2015 году, но он ответил отказом. После этого российские власти потеряли к нему всякий интерес, - пишет телеграм-канал. - Но некоторое время назад сам Захарченко решил, что все-таки возглавить "народные республики" - для него неплохая тема. И начал пиар-кампанию. Тогда это в Москве сильно не понравилось и его строго-настрого предупредили, чтоб он больше ничего такого не выдумывал.

Поэтому все были очень удивлены, когда сейчас вновь появилась информация о "назначении" Захарченко.

Тут есть три версии - то ли отношение Кремля к Захарченко вдруг по какой-то причине резко поменялось и его действительно хотят отправить на Донбасс. То ли Захарченко решил идти на свой страх и риск напролом и вновь напомнить о себе (мол "все равно никто на Донбасс идти не хочет, так вот он я, кто хочет"). То ли вброс сделали, чтоб подставить или самого Захарченко, или Сергея Курченко с Дмитрием Козаком (которым приписывают лоббирование кандидатуры Захарченко), а возможно и нового главу Офиса президента Андрея Ермака (его уже тоже связывают с Курченко).

Теперь что касается Николая Азарова. К Николаю Яновичу, в отличие от многих других представителей украинской эмиграции, отношение в Москве уважительное. Однако сам он, по словам его знакомых, никогда не поднимал вопрос о возможности своего назначения на Донбасс.

Но ключевая проблема в другом. Начинать любые перестановки в "ДНР/ЛНР" с целью наладить их диалог с украинскими властями для Москвы имело бы смысл, если из Киева поступали бы сигналы о готовности идти на выполнение политической части Минских соглашений. Однако таких сигналов не поступает. Наоборот – раз за разом повторяется позиция о необходимости пересмотра Минска-2 в части передачи границы еще до выборов и выведения вооруженных формирований "республик". Что для России неприемлемо.

В такой ситуации если и будут перемены в руководстве "ДНР/ЛНР", то не из-за каких-то планов по диалогу с Киевом, а из-за изменения баланса сил между башнями Кремля, которые занимаются украинским направлением", - отмечает телеграм-канал.

Ранее "Страна" писала о том, что "слуга народа" Корниенко рассказал о нежелании Зеленского прописывать особый статус Донбасса в Конституции.

Также мы сообщали, что у Суркова оценили заявление Ермака о выборах на Донбассе этой осенью и назвали его сотрясением воздуха.