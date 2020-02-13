В Японии от смертельного коронавируса погибла 80-летняя женщина. Это первая смерть на территории этой страны за период распространения этого заболевания.

Об этом информирует агентство Reuters.

Сообщается, что в японской префектуре Канагава, которая находится вблизи Токио зафиксирована первая смерть от коронавируса Covid-2019, распространение которого началось с китайского города Ухань. Об этом заявил министр здравоохранения Японии Катсунобу Като.

Ранее мы писали о том, что на круизном лайнере Diamond Princess, который находится на карантине в порту Иокогамы, обнаружено 44 новых случая заражения коронавирусом. Среди новых инфицированных - 29 японцев и 15 граждан других стран, но не уточняется каких именно.

Также глава Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 года в Токио Есиро Мори поспешил успокоить все страны, заявив, что график проведения Игр не изменится из-за нового коронавируса.