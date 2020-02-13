В этом году День всех влюбленных выпадает на пятницу, 14 февраля. В этот день в Украине будут работать 440 отделов регистрации гражданского состояния.

Об этом со ссылкой на информацию Министерства юстиции сообщает УНН.

Уточняется, что всего в стране 14 февраля будут работать 440 ЗАГСов, 24 из них в городе Киеве. Больше всего отделов регистрации гражданского состояния будет доступно в Харьковской области - 72 отдела. В Одесской будут работать 14, в Херсонской - 9, во Львовской - всего 3.

Напомним, синоптики предвещают теплую погоду в Украине на День влюбленных.

Также мы писали, что в Украине на День святого Валентина под венец пойдут почти полторы тысячи пар.