Шоумен и бизнесмен Андрей Пальчевский, который в 2012 году был ведущим программы "Про життя" на телеканале "Интер", эксклюзивно прокомментировал "Стране" участие Алексея Гончарука, тогда еще не премьер-министра в одной из передач.

Напомним, что нашлось архивное видео эпизода шоу под названием "Прыжок Спайдермена", где среди зрителей в первом ряду сидел будущий премьер страны.

Пальчевский рассказал нам, что уже тогда подозревал, что Гончарук станет политиком и похлопав его по плечу, констатировал: "Далеко пойдешь".

"У меня натасканный глаз, поэтому сразу его заметил и понял, что этот высокий, симпатичный парень далеко пойдет. Там же тети обычно сидят, а тут молодой хлопец и тема о паркуре. Я подумал, что это один из тех, чьи друзья прыгают. Может, это человек похожий на него, я же не уточнял как его зовут. Он очень молодо выглядел, я думал, ему было не 27, а 22", - говорит Пальчевский.

Также он предположил, что Гончарук был не в массовке, а в качестве приглашенного гостя. Из интересного Пальчевский вспомнил, что продюссировало программу нынешнее руководство страны.

Гончарук в массовке шоу на "Интере". Фото: Facebook

"Он, сидел в первом или во втором ряду, а там обычно сидели приглашенные. Программа, кстати, продюсерской компании "95 Квартал". Зеленский, как руководитель, знал об этой программе, но явно не знал, что тогда на программу пришел будущий премьер-министр", - сообщил бизнесмен.

Напомним, что премьер-министр Гончарук прокомментировал свое участие в массовке на телеканале коротко: "До побачення!"