Запланированный в Белой Церкви аэропорт должен получить статус международного и привлечь новые авиакомпании. Такое мнение высказал глава Киевской областной государственной администрации (ОГА) Алексей Чернышов, передает "Интерфакс-Украина".

"Есть известная европейская практика расположения аэропортов на небольшом расстоянии от столицы, которые обслуживают лоукосты. Наш первый аэропорт "Белая Церковь" получит статус международного и привлечет новые авиакомпании. Уже в этом году мы разрабатываем соответствующую документацию, а также планируем ускорить превращение этого аэропорта в международный",- сообщил Чернышов на пресс-конференции.

По его словам, также планируется открытие пункта пропуска через государственную границу, а в дальнейшем - строительство пассажирского и грузового терминалов.

"Рядом с аэропортом - железная дорога, это создаст уникальный комфортный хаб для перевозчиков. Мы ожидаем, что это положительно повлияет на развитие туризма и экономики Украины", - добавил губернатор.

Ранее "Страна" писала о том, что до конца года четыре украинских аэропорта планируют передать в концессию.

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