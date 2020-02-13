На севере Польши обещают достроить американскую базу наземной противоракетной обороны не ранее 2022 года - на четыре года позже первоначальных планов.

Об этом сообщает в четверг агентство Bloomberg.

Представитель Агентства по противоракетной обороне США Хизэр Кавалье сообщила в электронном сообщении агентству, что Пентагон ожидаеn, что база будет готова к сдаче в эксплуатацию в 2022 году. Cогласно изначальным планам, база должна была быть готовой к использованию в декабре 2018 года. В то же время нынешние оценки Пентагона относительно сроков готовности базы еще могут пересмотреть.

По данным Bloomberg, проблемы со строительством возникли у компании-подрядчика John Wood Group Plc. В результате Минобороны США пришлось добиваться выделения в 2021 финансовом году дополнительных $96 млн для завершения проекта. Глава Агентства по противоракетной обороне США вице-адмирал ВМС США Джон Хилл ранее заявил, что проект в Польше уже может быть готов примерно на 92%, но затруднения возникли с элементами, от которых зависит работа боевых систем на базе.

Американская база ПРО в Польше предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. При этом США считают, что она не способна подорвать военно-стратегический потенциал России. В Вашингтоне неоднократно заявляли, что база ПРО в Польше будет служить для обороны Западной Европы, в частности, от иранских ракет.

Напомним, США намерены увеличить число военных в Польше и создать там постоянную базу.

Как сообщала "Страна", в Польше объявили дату президентских выборов-2020 и увеличили количество отказов украинцам при пересечении границы.