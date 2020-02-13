Глава Национального банка Украины Яков Смолий в январе три раза декларировал получение зарплаты на общую сумму 597,870 тыс. грн, а также другие доходы.

Об этом свидетельствуют данные его декларации, передают "Украинские новости".

В частности, 31 января Смолий задекларировал получение 217,285 тыс. гривен зарплаты, а также 255,423 тыс. гривен в качестве доходов от предоставления в аренду имущества (арендатор – ООО "Медицинский центр Святой Параскевы").

28 января Смолий задекларировал получение 180,585 тыс. гривен зарплаты, а также 105,942 тыс. гривен от сдачи в аренду имущества (арендатор – ООО "Принтек Украина Эл. Эл. Си.).

15 января, согласно декларации, Смолий получил 200 тыс. гривен зарплаты.

И, наконец, 3 февраля глава НБУ получило проценты в 370 тыс. гривен по вкладу в Укрэксимбанке.

Верховная Рада назначила Якова Смолия на должность главы Национального банка 15 марта 2018 года.

Напомним, что глава Нацбанка Смолий не внес в декларацию более 18 миллионов.

Также мы подробно писал что, какие доходы декларировал Смолий.