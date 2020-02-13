Президент Украины Владимир Зеленский встретился в Национальной библиотеке Украины имени В. И. Вернадского с лауреатами премии для молодых ученых по итогам 2019 года. Всего президентскую премию получили 40 научных работ в сферах инфраструктуры, энергетики, обороны, сельского хозяйства, медицины, экологии, кибербезопасности и прочих.

На торжественной встрече, кроме ученых, присутствовали министры и украинские бизнесмены, которые смогут познакомиться с представителями науки для начала сотрудничества, передает пресс-служба президента Украины.

Фото: Офис Президента Украины

"Это важный шаг, чтобы восстановить эффективную коммуникацию и партнерство между наукой, властью и бизнесом. Я знаю, что ряд работ уже заинтересовали наши министерства - Министерство инфраструктуры, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерство энергетики и защиты окружающей среды. Мы все очень надеемся, что это принесет пользу, дивиденды нашему государству и вам, уважаемые ученые", - отметил президент.

Он напомнил о подвигах украинцев в сфере науке и подчеркнул, что ученые должны иметь возможность реализовать себя не в Кремниевой долине, а в Украине. Резюмируя свое выступление, Зеленский отметил, что в здании Национальной библиотеки Украины имени Вернадского необходимо сделать ремонт.

"То, что я здесь увидел, - это действительно сокровище, и я благодарен, что сохранили это все - уголок науки для Украины. Но мне кажется, что здесь надо, во-первых, сделать ремонт", - сказал Зеленский.

Напомним, что в январе президент Украины Владимир Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где рассказал о перспективах для иностранных инвестиций и нынешней ситуации в стране.

Также мы писали о том, что выдающийся украинский ученый недавно отметил свое 101-летие.