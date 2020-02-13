В 2020 году впервые за последние десять лет мировой спрос на нефть сократится по итогам первого квартала на 435 тыс баррелей в сутки. Главной причиной этого является вспышка коронавируса.

Об этом сообщило Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем февральском докладе.

Мировой спрос на нефть сильно пострадал от нового коронавируса (Covid-19) и повсеместной останови экономики Китая. Ожидается, что спрос сократится на 435 тысяч баррелей в день в первом квартале 2020 года. Это первое квартальное сокращение за последние 10 лет.

"Мы понизили наш прогноз роста на 2020 год на 365 тысяч баррелей в сутки до 825 тысяч баррелей в сутки - то есть до самого низкого уровня с 2011 года", - сказано в сообщении.

Добыча китайской нефти за первый квартал 2020 года сократилась на 1,1 млн баррелей в сутки, и ожидается, что она сократится на 0,5 млн баррелей в сутки в годовом исчислении. Мировые поставки нефти в январе упали на 0,8 млн баррелей в сутки - до 100,5 млн.

Напомним, в начале текущей недели замедление вспышки коронавируса вернуло цены на нефть к росту после долгого падения.