Установлена причина смерти депутата Госдумы и мультимиллионера Айрата Хайруллина, погибшего при крушении частного вертолета Bell 407. Пилот вертолета Хайруллина утверждает, что тот сидел на месте второго пилота, но не управлял, а занимался своим планшетом. Погиб же из-за того, что был плохо пристегнут.

Об итогах разбирательства нам рассказали в технической группе по расследованию крушения, пишет Telegram-канал Mash.

"Я в технической комиссии, занимаемся расследованием. Там нет вопросов к технике, ошибка пилотирования в тяжелых метеоусловиях. У него за штурвалом был пилот, Айрат сидел спереди. Был пристегнут не на все ремни. Поэтому так произошло. У него была лицензия как у любителя, фактически мог управлять. Занимался своими делами, что-то делал на планшете", - рассказал Алмаз Гараев, который обслуживает модели Bell 407.

По словам Гараева, вертолет предназначен для пилотирования одним пилотом. Второе место - для обучающихся. В теории его можно использовать для управления. Но, если убрать органы управления, там спокойно помещается пассажир (как в случае с Хайруллиным).

Фото: t.me/breakingmash

Напомним, седьмого февраля частный вертолет пропал с радаров недалеко от Казани. Позднее выяснилось, что он потерпел крушение, а на его борту находились зампредседателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Айрат Хайруллин, его помощник и пилот. Хайруллин погиб. В Росавиации сообщили, что одна из возможных причин крушения вертолёта - плохие метеоусловия.

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