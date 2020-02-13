"Укрпочта" временно приостановила отправку всех видов посылок в Китай по причине сокращения числа авиарейсов в Китай, где бушует эпидемия коронавируса.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрпочта".

"Никаких запретов со стороны Национальной почты Китая в настоящее время нет. Однако, в связи со значительным сокращением большинством авиакомпаний рейсов в Китай на неопределенный срок, прием всех видов отправлений в Китай временно приостановлен. Все отправления, принятые до 11 февраля, будут доставлены, однако общие сроки доставки почтовых отправлений могут быть изменены", - говорится в сообщении.

В "Укрпочте" также предупредили, что посылки из Китая в Украину могут прибывать со значительным опозданием. "Из-за значительного сокращения рейсов большинством авиакомпаний, сроки транзита почты в Украину могут быть увеличены", - пояснили в "Укрпочте".

"Национальная почта Китая и другие логистические партнеры, которые осуществляют доставку из этой страны в Украину, не имеют никаких запретов от ВОЗ и Всемирного почтового союза на вывоз почты из Китая", - добавили в компании.

Ранее "Укрпочта" сообщала об изменении сроков доставки посылок из Китая в Украину.

Также "Укрпочта" рассказала, что будет делать с посылками из Китая.