Синоптики предвещают теплую погоду в пятницу, 14 февраля. В западном регионе Украины ожидаются осадки, однако на остальной территории страны будет сухо.

Такой прогноз на День Святого Валентина опубликовала синоптик Наталка Диденко на своей странице в Facebook.

"Кто завтра захочет под ручку романтично прогуляться до ближайшего магазина женских украшений или мужской спортивной одежды, может это сделать спокойно, не утруждая себя зонтами и не надвигая на глаза шапку", - отметила Диденко.

По ее словам, в пятницу столбик термометра будет находиться в пределах +1... +6 градусов тепла, а на юге Украины будет тепло совсем по-весеннему - до +8 градусов. Лишь в западных областях набежит облачность, пройдет мокрый снег и дождь.

Что касается столицы, то на День влюбленных осадков не будет, однако ночная температура снизится до -2... -4 градусов. Днем Киев прогреется до +5 градусов.

Скриншот: Наталка Диденко в Facebook

Напомним, что на сегодня синоптики обещали влажную погоду, с периодическим небольшим мокрым снегом.

Также "Страна" публиковала самые романтичные открытки и сообщения ко Дню Святого Валентина.