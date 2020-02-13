Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности поддержал ряд законопроектов об усилении ответственности за нарушение правил дорожного движения. В частности, говорится о необходимости пешеходов использовать светоотражающие элементы на одежде в вечернее время, ответственности водителей за мотошлемы и жилеты, езду в алкогольном/наркотическом опьянении и прочем.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

Так, законопроекты № 2694 и № 2696 направлены на обеспечение безопасности пешеходов, находящихся в темное время суток на проезжей части дороги (улицы), благодаря использованию светоотражающих элементов (лента, наклейка, жилет) и на уменьшение количества аварий с участием пешеходов.

Проектом закона № 2694 предлагается обязать участников дорожного движения - пешеходов использовать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости спецжилеты, с лентами светоотражающими элементами или носить одежду, имеющую световозвращающие элементы.

Законопроектом № 2696 предлагается обязать участников дорожного движения использовать в темное время суток или в условиях недостаточной видимости специальные жилеты со светоотражающими элементами или носить одежду, имеющую световозвращающие элементы.

Кроме этого, предлагается ввести ответственность водителей и пассажиров за нарушение ими правил пользования ремнями безопасности, мотошлемами или специальными жилетами со светоотражающими элементами, а также усилить ответственность за такие правонарушения.

Законопроектом № 2695 предлагается усилить ответственность за нарушение Правил дорожного движения, управления транспортными средствами, речными, морскими или маломерными судами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения, исключить нормы, предусматривающие наложение штрафных баллов, законодательно закрепить возможность использования полицией технических средств видеозаписи, с обязательным приобщением этих материалов к протоколу об административном правонарушении.

Проектом № 2697 предлагается внести изменения в санкции административных правонарушений, повысив размер штрафа за нарушение пешеходами правил дорожного движения, в том числе в случае нахождения их в состоянии опьянения, или если такие действия привели к созданию аварийной обстановки.

Кроме того, предлагается исключить такой вид административного взыскания как предупреждение. По результатам обсуждения члены Комитета приняли решение рекомендовать Верховной Раде принять все законопроекты за основу.

Напомним, Верховный суд определил, что водитель заплатит штраф, если не пропускает пешехода на переходе.

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