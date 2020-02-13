В Германии прокуратура добилась ареста управляющего директора компании, который подозревается в нарушении эмбарго на поставки военного оборудования и оборудования двойного назначения в Россию.

Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры Германии.

Речь идет об Александре С. Он является управляющим директором компании, базирующейся на юге Германии. По версии прокуратуры, он поставлял станки конечным получателям в России. Чтобы замаскировать этот факт и избежать экспортного контроля, он указывал фиктивных получателей. Кроме того, необходимые разрешения на экспорт были получены из-за неверной информации о предполагаемом использовании машин.

Таким образом в период с января 2016 года по январь 2018 года было осуществлено семь экспортных операций с общим объемом заказов около 8 миллионов евро.

Все поставленные машины были объективно пригодны для использования в военных целях и включены, как предметы двойного назначения, в соответствующий список в Регламенте ЕС о двойном использовании.

Между тем, с 2014 года в рамках антироссийских санкций ЕС экспорт товаров в РФ в случае, если они целиком или часть из них предназначены или могут быть предназначены для военных целей или для конечного военного потребителя, запрещен.

Генпрокуратура Германии в среду, 12 февраля, выдала ордер на арест Александра С.

Напомним, прошлым летом Британия наложила эмбарго на поставки любого подводного оборудования в Россию.