Социологическое исследование "Левада-центра" и Киевского международного института социологии показали, что россияне и украинцы стали хуже относится друг к другу. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать результаты данного опроса.

Отвечая на соответствующий вопрос, он сказал о различных инструментариях социологов, которые могут "не всегда давать достоверную картину" и "проявлять чудеса социологической изощренности", пишет Коммерсант.

"Очевидно, что этим инструментарием можно зачастую играть, как в наперстки. Поэтому воздержусь от каких-либо комментариев о достоверности опросов", - сказал Песков. По его мнению, в Украине на протяжении нескольких лет при президенте Петре Порошенко русофобия была возведена в ранг государственной политики, которая могла негативно повлиять на настроения людей в отношении России.

Дмитрий Песков также заявил, что президент Владимир Путин "всегда с огромным уважением относился и продолжает относиться к украинскому народу".

Согласно исследованию, к Украине положительно относятся 42% россиян (отрицательно - 47%), к России положительно относятся 49% украинцев (отрицательно - 39%).

В ходе предыдущего опроса, проведенного в сентябре 2019 года, о хорошем отношении к Украине говорили 56% россиян (о плохом - 31%), к России - 54% украинцев (о плохом - 34%). В декабре 2019 - январе 2020 годов были опрошены 2646 человек в России и в Украине. Использовался метод личного интервью. Погрешность - не более 3,4%.

Напомним, что украинцы назвали освобождение пленных моряков событием года.

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