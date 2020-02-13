За экс-заместителя директора "Укрбуда" Вячеслава Мармыша внесли залог в размере 40 млн грн - такую сумму недавно установил Высший антикоррупционный суд Украины.

Информацией об этом поделилась руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис, передает УНН.

"Да, залог за него внесен", - заявила Чемерис.

Напомним, что бывший зам главы строительной компании ООО "Укрбуд Девелопмент" Вячеслав Мармыш фигурирует в деле о квартирах Национальной гвардии. Высший антикоррупционный суд постановил, что при условии внесения залога, подозреваемый обязан носить электронный браслет.

Мармышу инкриминируется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Также мы писали о том, что Высший антикоррупционный суд продлил срок действия меры пресечения для бывшего президента корпорации "Укрбуд", бывшего нардепа Максима Микитася.