Сегодня ночью, 13 февраля, в Псковской области произошло ДТП, в котором погибли восемь украинских граждан.

"Страна" собрала всю информацию, которая известна об аварии на данный момент. Также мы поговорили с консульством Украины в Санкт-Петербурге, сотрудники которого выехали на место ДТП.

Отметим, что это уже не первая авария с украинцами в России за последние недели. Было еще две за декабрь-январь. Причем все катастрофы происходили с машинами на украинских номерах - то есть речь идет о частных перевозчиках из Украины.

"Страна" разбиралась в ситуации.

ДТП в Псковской области. Что известно об аварии

Авария случилась сегодня около полуночи. Она произошла на 475-м километре федеральной трассы Р-23 у деревни Рудо Пустошкинского района. Это недалеко от белорусской границы России.

Микроавтобус Mercedes, в котором и находились украинцы, столкнулся с грузовиком Volvo.

Судя по кадрам с места происшествия можно сделать вывод, что микроавтобус въехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение. У Mercedes полностью счесана часть автомобиля со стороны водителя.

ДТП в Псковской области с украинцами. Фото: УМВД РФ по Псковской области

Все восемь погибших пассажиров - граждане Украины. Водителя фуры Вячеслава Рябова (Беларусь) и единственный выживший пассажир Михаила Зеленчука (Украина) госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Первоначально пострадавших доставили в больницу в Невеле, откуда одного из них транспортировали в медучреждение в Великих Луках (оба населенные пункта - в Псковской области).

Уточняется, что в аварии выжил водитель большегрузного автомобиля и один из пассажиров микроавтобуса. Водитель микроавтобуса Mercedes, тоже украинец, также погиб.

Глава района Светлана Василькова в комментарии российским СМИ назнала предположительные причины аварии. "Можно предположить, что водитель заснул за рулем, однако официальные предварительные причины ДТП пока не известны, на месте работает следственная бригада", - рассказала чиновница.

По другим данным, водитель микроавтобуса не рассчитал дистанцию при обгоне.

Пресс-служба управления МВД по Псковскому региону выступила с заявлением, что на трассе в районе ДТП организовано реверсивное движение. По факту происшествия влзбуждено уголовное дело.

Дополнительно сообщается, что работу следственной группы координирует начальник УМВД РФ в Псковской области генерал-майор полиции Овсянников.

Реакция Украины

Как сообщили "Стране" в Генеральном консульстве Украины в Санкт-Петербурге, на место аварии выехали два их сотрудника.

На данный момент они находятся в Псковской области и занимаются организационными вопросами. Личности украинских граждан, которые погибли в аварии, предварительно установлены. "В связи с чувствительностью вопроса" их данные называть не будут. Вероятно, подразумевается, что изначально должны быть уведомлены родственники каждого из погибших.

В консульстве отметили, что сейчас украинские дипломаты взаимодействуют с представителями следствия и решают вопросы с документами - чтобы отправить тела погибших на родину.

С какой целью украинские граждане были в России не сообщается. Но можно предположить, что, скорее всего, это украинские трудовые мигранты, которые возвращались с заработков из Санкт-Петербурга через Беларусь (так географически ближе).

ДТП с участием украинцев в России

Аварии с участием украинцев в России, которых там проживает около трех миллионов, происходят нередко.

В начале декабря 2019 года под Воронежем в ДТП попали 14 украинцев. Всем удалось выжить. Как и под Псковом, тогда микроавтобус с пассажирами перевернулся.

Ехавшие там граждане Украины были преимущественно из Донбасса.

Уже в этом году, в середине января, микроавтобус с украинцами попал в аварию под Орлом. Тогда микроавтобус Mercedes-Benz, который зарегистрирован в Украине и перевозил семь пассажиров - граждан Украины.

В условиях снегопада он выехал на встречную полосу и столкнулся с Renault Megane. Водитель и пассажир Renault Megane и один пассажир Mercedes-Benz погибли. Водитель и шесть пассажиров Mercedes получили травмы различной степени тяжести.

Речь шла также о жителях неподконтрольных территорий Донбасса - так об этом писали местные СМИ.