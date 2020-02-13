Министр Кабмина Дмитрий Дубилет, который в декабре нанял частных охранников, уже отказался от их услуг.

Об этом он сам рассказал в интервью "Украинскому радио".

По словам министра Кабмина, он нанял телохранителей, так как этого хотела его семья. От государственной охраны он отказался, потому что процесс ее выделения достаточно сложный, а на одного человека приходится, по мнению Дубилета, слишком много сотрудников госохраны.

"Я за свой счет нанял частных охранников. Это был определенный компромисс с моей семьей, но, кстати, я уже отказался от охраны. Я считаю, что там ничего такого нет. Мы с семьей нашли общий язык, пришли к выводу, что я могу снова ходить без охраны. Хожу и пою песню "Я свободен", - сказал Дубилет.

По мнению министра Кабмина, он не был в безопасности из-за законопроекта об акцизных марках. Их хотят внедрить не только на рынке алкоголя. Таким образом в правительстве хотят искоренить теневую торговлю.

"Это универсальный подход, который мы будем использовать для борьбы с теневыми рынками во всех отраслях, например, после алкоголя я надеюсь, что мы достаточно быстро перейдем к лекарствам", - сказал Дубилет.

Напомним, недавно министр Дубилет признался, что тратит в месяц на себя три тысячи долларов.