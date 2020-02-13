Правительство Ирана отрицает слухи о возможной отставке президента Исламской республики Хасана Рухани, которые распространяются в стране.

Официальный представитель иранского правительства и помощник Рухани Али Рабии подчеркнул, что "Рухани останется с нашей страной до конца своего президентского срока". Об этом сообщает "Интерфакс".

Также он добавил, что заранее опровергает все подобные сообщения, которые могут появиться в будущем. Слухи о возможной отставки Рухани с должности главы государства появились в иранских СМИ на прошлой неделе. Поддерживающие президента источники утверждают, что за этим стоит бывший депутат-консерватор, близкий к Корпусу стражей исламской конференции (КСИР) Алиреза Закани.

Ранее мы писали, что украинская сторона не получила от Ирана должной информации для расследования авиакатастрофы Boeing 737 компании МАУ неподалеку от Тегерана, в которой погибли 176 человек. Также не решен и вопрос создания международной следственной группы.

Как сообщала "Страна", в Иране арестовали автора видео ракетного удара по самолету МАУ у Тегерана.

Напомним, иранские военачальники три дня скрывали от президента Рухани, что сбили пассажирский самолет.