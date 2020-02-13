Жертвы Холокоста отказались назвать "Праведником мира" Андрея Шептицкого - главу греко-католической церкви при гитлеровцах на Западной Украине.

Такую просьбу накануне выдвинул Владимир Зеленский.

"Праведником народов мира" называют людей, которые внесли весомый вклад в борьбу с Холокостом и спасение евреев во время Второй мировой войны. Зе предложил дать это звание Шептицкому.

Однако на днях украинскому президенту в этой просьбе отказали.

"Страна" разбиралась, почему.

Что заявил Зеленский в Польше

Президент Украины в конце января побывал в польском Освенциме, где принял участие в мероприятиях, приуорченных к 75-й годовщине Холокоста.

После выступления Зеленского его раскритиковали за неупоминание Красной Армии, которая освободила этот концлагерь. И за обвинение в Холокосте Советского Союза ("Страна" об этом подробно рассказывала).

И практически незамеченными стали слова президента о главе УГКЦ Андрее Шептицком, который возглавлял греко-католическую церковь при немецкой оккупации.

"Не могу не вспомнить о семье Шептицких, которая не только спасла более 160 евреев, но и открыто требовала от нацистских руководителей прекратить их преследование. Недавно главный раввин Украины Моше Реувен Асман попросил центр памяти Холокоста Яд-Вашем присвоить митрополиту Андрею Шептицкому почетное звание Праведника народов мира. Я присоединяюсь к этой просьбе для восстановления исторической справедливости", - сказал Зеленский.

Укранский раввин действительно просил организацию "Яд Вашем", которая занимается увековечиванием памяти жертв Холокоста, о присвоении Шептицкому этого звания. Это прозошло за неделю до поездки Зе в Освенцим.

В обращении Моше Асмана от 21 января говорилось, что митрополит не только спас почти 160 евреев, но и запрещал крестить еврейских детей, чтобы "сохранить их для еврейского народа".

Асман удивился, что младший брат Шептицкого Климентий, а также игуменья Елена Витер, которые выполняли прямые указания митрополита, получили звания "Праведников народов мира", а тот, кто ими руководил - нет.

Главный раввин Украины также попытался опровергнуть факт, на котором ранее настаивал "Яд Вашем": что Шептицкий благословлял дивизию СС "Галичина", состоявшую из украинцев. По словам Асмана, доказательств этому нет.

Однако тандем президента и раввина не убедил главную мировую организацию по Холокосту.

"Приветствовал немецких оккупантов". Что ответили жертвы Холокоста

Организация "Яд Вашем" 9 февраля - то есть уже после официального обращения Зеленскго - ответила главному раввину Киева. А значит и президенту тоже.

В письме говорится, что комиссия, которая состоит из выживших при Холокосте, согласна, что Шептицкий действительно спас много евреев. Однако "праведником" его так и не признали, потому что Шептицкий "приветствовал немецких оккупантов в 1941 году и призывал украинцев становиться в их ряды".

Как пишет глава правления израильского Мемориального института Холокоста Авнер Шалев, "специальная комиссия по присвоению звания Праведников, созданная в 1963 году, несколько раз рассматривала кандидатуру митрополита Андрея Шептицкого, и нашла, что этот случай является очень трудным".

"Яд вашем" указывает, что действительно были выжившие, которых спас именно митрополит. "Но есть и те, кто считает, что он так делал, потому что посылал украинцев служить к убийцам их семей", - говорится в документе.

Организация тоже вспомнила, что к рядам праведников был причислен брат Шептицкого Клемент и "другие священники униатской церкви" (так в тексте письма названа УГКЦ). При этом не все укрывавшие евреем могут иметь такой статус. Поэтому каждый случай комиссия рассматривает отдельно.

"Твари" и "помет". Как националисты на иудеев обиделись

Украинские националисты, которые считают Андрея Шептицкого своим героем, возмутились ответу "Яд Вашем".

"Считаю, что прежде всего должен отреагировать УГКЦ, в частности нынешний предстоятель патриарх Святослав.

Масштаб фигуры митрополита обязывает МИД Украины защитить доброе имя Андрея Шептицкого. Пора указать послу государства Израиль, что терпение украинцев не бесконечное, терпеть надругательства мы не будем.

А еще посоветовать, в конце концов, перестать заглядывать в рот Москве.

Андрей Мельник, Степан Бандера, Иван и Юрий Липы, теперь митрополит Шептицкий подвергаются осквернениям и бесславию.

Все эти люди отдали свою жизнь, чтобы Украина стала независимым государством. А защитит государство память о них?" - написал глава "ОУН" Богдан Червак.

Но еще жестче отреагировала член "Свободы" Ирина Фарион. Жертв Холокоста, которые отказали Шептицкому в звании, она назвала "тварями" и "помётом" и обвинила их в организации Голодомора в Украине.

"Как эти твари надоели! Организовали нам Голодомор, сейчас руками бесноватой черни захватили власть и еще и суют свои грязные лапы к нашим выдающимся фигурам. Мой ответ им: студии "Гена украинцев" (авторская программа Фарион - Ред.), где каждого, кого этот помет обвиняет - возвеличу", - написала она в Facebook.

Служил ли немцам Андрей Шептицкий

На сайте украинского Института национальной памяти вообще ничего не говорится о связях Шептицкого и немецких оккупантов. Такая связь - основная претензия жертв Холокоста к митрополиту.

В то же время даже раввин Киев Асман не отрицает, что Шептицкий писал комплиментарные письма Адольфу Гитлеру.

"Его поздравительные телеграммы Адольфу Гитлеру в 1941 году были написаны на почве страха, после того как Шептицкий обнаружил в тюрьмах Львова трупы тысяч заключенных, расстрелянных сталинскими палачами перед отступлением из Львова. В глазах митрополита Советская власть всегда была безбожной и кровавой", - объяснял раввин, который еще при Порошенко ходатайствовал перед "Яд Вашем" за Шептицкого.

Так, 1 июля 1941 года, когда ОУН Бандеры и Стецько объявила о создании украинской державы, Шептицкий подписал воззвание со словами: "Победоносную немецкую армию встречаем как освободительницу от врага".

Кстати, в этом документе заметно, что Шептицкий сначала вписал, а потом вычеркнул из своего воззвания фразу "установленное Вождем немецкого народа гражданское правительство". Что интересно, эта фраза попала и в машинописный текст - но и там была вычеркнута.

Что же касается связей Шептицкого с дивизией СС "Галична", то на этот счет есть много разных трактовок. Так, один из идеологов создания дивизии Владимир Кубийович заявлял, что митрополит благословил ее создание. На что защитники Шептицкого говорят, что Кубийович мог и соврать, чтоб поднять авторитет дивизии среди населения Галичины.

В тоже время, авторитетный в националистических кругах ресурс "Історична правда" сообщает, что Шептицкий лично назначал своих представителей в Военную Управу, которая вела набор в дивизию СС. Так, ставленник митрополита Васыль Лаба возглавил в дивизии отдел душепастырства.

"Таким образом, митрополит Андрей Шептицкий поддержал идею создания украинской дивизии и провозгласил пророческие слова: "Почти нет цены, которую нельзя было бы заплатить за создание украинской армии"", - указано на сайте "Истправды".

Учитывая, что дивизию СС окормляли греко-католические капелланы, то вряд ли Шептицкий, как глава церкви, никак в этом не участвовал.

Более того, "Истправда" ссылается на письмо нацисткого бонзы Кальтенбруннера главе СС Гиммлеру, в котором высказываются опасения, что митрополит имеет слишком большое влияние на "Галичину". И может быть агентом влияния Ватикана, с которым рейх тогда враждовал.

Также есть сведения, что Шептицкий якобы благословил замкомандира батальона "Нахтигаль" Романа Шухевича (будущего комадира УПА) "на священную борьбу во имя правды Божьей".

Защитники Шептицкого в ответ на это заявляют, что митрополит был вынужден в условиях оккупации контактировать с немцами ради безопасности УГКЦ и ее паствы. Однако, при этом к нацистам симпатий не испытывал.

Как бы там ни было, но все эти крайне неоднозначные факты и дали основания "Яд вашем" отказать в просьбе объявить Шептицкого "Праведником мира".

Политическое значение ответа "Яд Вашем"

Отметим, что это не первый отказ. До того "Яд Вашем", невзирая на многочисленные обращения и петиции, около 20 раз отклонял кандидатуру Шептицкого.

Однако это первый раз, когда отказали по сути президенту страны - Владимиру Зеленскому, который высказал эту просьбу на официальном дипломатическом мероприятии. Пусть отказ этот прозвучал не по форме (письмо было адресовано не Зеленскому) - но уж точно по сути.

Но есть у очередного еврейского "нет" и более актуальные причины. Накануне Владимир Зеленский побил горшки с "Яд Вашем", отказавшись приходить на форум по Холокосту в Израиле. Организация тогда выпустила гневное письмо в адрес Зе.

Ситуация показала, что у президента Украины и еврейских организаций в целом разные взгляды на Холокост. Зеленский склоняется к националистической трактовке этой трагедии, которая замалчивает роль украинских коллаборационистов в убийствах евреев. И склонен вместо этого возводить вину на Советский Союз за якобы развязывание Второй мировой войны (а значит и Холокоста).

В то же время Израиль и мировые еврейские организации считают, что множество евреев спасла именно Красная Армия - как напрямую, так и тем, что сломала хребет нацизму в целом. Именно такая риторика звучала на форуме по Холокосту в Иерусалиме, куда не пошел Зеленский.

Видимо, поэтому уже не только раввину Киева, но и президенту Украины отказали в "канонизации" Шептицкого.

Протесты поляков

Отметим, что не только у евреев имеются вопросы по поводу исторической роли Шептицкого. Есть они и у поляков.

Уже довольно долгое время Ватикан тормозит вопрос беатификации (причисления к лику блаженных, предваряющего канонизацию) Шептицкого. Эта тема значилась одним из пунктов программы пребывания Иоанна Павла II в 2001 году в Украине. Тогда понтифик отказался от этой идеи, одной из причин называли сопротивление со стороны поляков (Иван Павел II сам был поляком).

Кстати, первую попытку начать канонизацию Шептицкого Ватикан также отверг из-за вмешательства польского примаса архиепископа Станислава Вышинского.

Часть поляков связывает Шептицкого с Волынской резней, в которой они обвиняют УПА, поскольку митрополит покровительствовал националистам.

Когда Папа Римский Франциск пять лет назад объявил специальный декрет о героичности добродетелей Шептицкого, Союз поляков, пострадавших на Волыни написал открытое письмо апостольскому нунцию в Польше с просьбой остановить беатификацию.

"Шептицкий не реагировал на все происходящее, не делал ничего, чтобы геноцид, осуществляемый украинскими греко-католическими националистами против польского населения, был остановлен", - написали они.

Теперь причисления Шептицкого к лику блаженных добивается лидер УГКЦ Святослав Шевчук, доказывая, что молитвы митрополита исцеляли людей, но Ватикан пока не завершает процесс.

Причин, по разным версиям, несколько. Прежде всего - это противоречивая репутация Шептицкого среди поляков, которые являются одной из крупнейших общин Римо-католической церкви. Другая возможная причина - нежелание раздражать Россию причислением к лику блаженных спорной фигуры, которую связывают с украинским националистическим движением.