Подписание Минских соглашений дало Украине ряд неоспоримых плюсов, например, время для преодоления кризиса и укрепления армии.

Об этом экс-президент Петр Порошенко, который проходит свидетелем по делу о госизмене из-за Минских соглашений, написал 13 февраля в Facebook.

"Главное, что дали Украине Минские соглашения, - это драгоценное время. Время для системного развития армии. Время для того, чтобы сосредоточиться на преодолении социального кризиса, вызванного войной и перекрытием доступа украинских товаров на российский рынок. Время для того, чтобы укрепить международную коалицию в поддержку Украины. Время, чтобы оборудовать и содержать в рабочем состоянии санкционный механизм против России", - написал он.

По его словам, тогда была согласована совместная декларация "нормандской четверки", весомой позицией которой стало подтверждение "полного уважения суверенитета и территориальной целостности Украины...". По мнению экс-президента, подпись Путина под документом означала юридическое подтверждение того, что Россия - сторона конфликта.

"И сегодня Минские соглашения дают шанс формулировать жесткие требования к России. Поэтому дорожная карта с четкой последовательностью пунктов, возвращение к идее миротворцев ООН, отсутствие аврала в подготовке выборов на оккупированных территориях (об осени текущего года и речи быть не может), не уговоры - а давление на Путина, - все это возможно и необходимо на основе тех договоренностей в Минске, которые были проработаны с сентября 2014 по февраль 2015 года", - резюмировал экс-президент.

Фото: facebook.com

Напомним, что Россия созывает заседание Совбеза ООН для обсуждения Минских соглашений.

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