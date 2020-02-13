В сети появились фотографии, на которых, предположительно, запечатлено застолье в одной из иркутских колоний в России. В нем принимает участие осужденный за убийство Бориса Немцова Заур Дадаев.

Судя по датам, фотографии могли быть сделаны в июле 2018 года. Снимки опубликовал "Вконтакте" пользователь Ислам Ирон. На них запечатлено застолье, которое происходит прямо в исправительной колонии. Отметим, что 13 июля 2017 года Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева к 20 годам колонии строгого режима. Летом прошлого года он отбывал наказание в ИК №3 строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске.

Ситуацию с фотографиями прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "К сожалению, не видели. Я не знаю, где вы роетесь в интернете. Присылайте мне утром ссылки, я буду смотреть. Я первый раз слышу", - цитирует его Газета.

Заур Дадаев второй слева. Скриншот: VK/ Ислам Ирон

Скриншот: VK/ Ислам Ирон

Напомним, недавно в Киеве открыли сквер имени Бориса Немцова.