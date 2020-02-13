Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" выиграла суд против экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Дело касалось законности исключения Богдана из списка кандидатов в нардепы от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" в Раду предыдущего созыва.

"Европейская Солидарность" выиграла судебное дело против Андрея Богдана относительно законности исключения его из списка кандидатов в народные депутаты Украины от партии в Верховную Раду Украины восьмого созыва", - говорится в сообщении "Евросолидарности" опубликованном в Facebook.

Так, в 2018 году Андрей Богдан подал иск в Шестой апелляционный административный суд к Центральной избирательной комиссии с требованием отменить постановление ЦИК об его исключении из партийного списка и признать себя нардепом от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность".

Стоит отметить, что решением киевского Окружного административного суда от 7 октября 2019 требования Андрея Богдана были удовлетворены частично. Партия Порошенко обжаловала это решение в апелляционном порядке.

"Наша апелляционная жалоба была удовлетворена, решение Окружного административного суда г. Киева - отменено, в удовлетворении исковых требований Андрея Богдана отказано в полном объеме. Поэтому мы довольны результатом рассмотрения дела в апелляционном суде", - заявил партии Борис Сиклицкий.

Андрей Богдан был исключен из избирательного списка партии по инициативе его членов коллегиальным и демократическим решением съезда. На основании указанного решения Центральная избирательная комиссия приняла постановление об исключении из избирательного списка партии.

Скриншот: Европейская Солидарность в Фейсбук

Ранее "Страна" писала о том, что 11 февраля президент Украины Владимир Зеленский отправил в отставку главу Офиса Андрея Богдана. "Страна" разбирала возможные последствия такого решения Зеленского.

Также мы сообщали, что Петр Порошенко считает, что такое решение Владимира Зеленского "ускорит процесс капитуляции Украины перед страной-агрессором".