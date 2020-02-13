В ПЦУ заявили, что праздник, который принято отмечать 14 февраля как День святого Валентина и как день влюбленных, на самом деле не соответствует фактам из реальной жизни святого Валентина.

Об этом ПЦУ сообщила в Facebook.

Святой Валентин Интерамский (Италийский) жил в итальянском городе Терни в III веке и был казнен в 269 году. "Согласно одной из популярных легенд, святой Валентин "венчал влюбленные пары, несмотря на запрет жестокого императора Клавдия II". ...Однако эта легенда содержит значительную ошибку в хронологии событий, ведь во времена жизни святого Валентина в III веке вообще еще не существовало особого обряда церковного венчания", - говорится в сообщении.

В ПЦУ отмечают, что тогда церковь считала законным тот брак, который "заключался согласно гражданских законов и который закреплялся христианами через совместное причастие и объявления перед членами общины".

Кроме того, память святого Валентина отмечается и в католической, и в православной традиции, однако в разные даты "Католики вспоминают его 14-го февраля (однако не в общем календаре, где в этот день почитаются святые Кирилл и Мефодий, а в "Римском мартирологе", где указаны местные дни памяти); православные - 12-го августа", - написали в ПЦУ.

В сообщении говорится, что Папа Геласий канонизировал святого Валентина в 496 году и посвятил ему день памяти 14-го февраля. "Вероятно, это было сделано для того, чтобы вытеснить языческий праздник, который отмечался в Риме в те времена и сопровождался жертвоприношениями в честь плодовитости и материнства. Поэтому массовая культура, собственно, соединила памяти христианского святого с языческими мотивами, которые были распространены ранее, а впоследствии превратила это еще и в коммерцию, побуждая покупать подарки", - пишут в ПЦУ.

"Мы, в Православной церкви Украины, призываем посвящать истинной любви каждый день, проявляя ее к ближним в своих благих делах, вместо того, чтобы дарить символические материальные подарки один раз в году", - заявили в церкви.

Фото: facebook.com

Напомним, что в Украине на День святого Валентина под венец пойдут почти полторы тысячи пар.

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