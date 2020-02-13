В партии "Слуга народа" не хотят закреплять в Конституции Украины особый статус отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Такой позиции придерживается и президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщил руководитель партии, первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина".

"Наша позиция и позиция президента Владимира Зеленского - особый статус в Конституцию не вписывать. И оба проекта закона (первый вариант и доработанный, а позже отозванный о внесении изменений в Конституцию по децентрализации, – Ред.) были без какого-либо "особого статуса", - отметил Корниенко.

Отвечая на вопрос, как продвигается работа над текстом нового законопроекта "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", Корниенко напомнил, что Верховная Рада продлила действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО" до 31 декабря 2020 года включительно. А сейчас партия ждет "внешнеполитического сигнала от президента".

Напомним, у Зеленского отложили голосование за проект по децентрализации.

Также стало известно, что изменения в Конституцию от Зеленского легализуют закон об особом статусе Донбасса, не упоминая о нем.