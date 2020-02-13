Украинский голкипер Андрей Лунин был отмечен званием лучшего игрока испанского клуба Реал Овьедо в январе по итогам голосования болельщиков. Опрос проводило издание Futbol Mahou.

"Это награда для всей команды. Мы работаем хорошо. Я доволен работой со своими одноклубниками и тренерами. Теперь я наконец-то могу играть в футбол и хочу прогрессировать и помогать команде", - заявил Лунин, которого цитирует пресс-служба испанской команды.

Стоит отметить, что Лунин перешел в Реал Овьедо в январе на правах аренды из мадридского Реала и уже провел в составе команды 5 матчей, в которых пропустил 6 мячей, и запомнился яркими сейвами.

Напомним, футбольная ассоциация Европы УЕФА обнародовала список 50 молодых футболистов, которые могут показать лучший результат в этом году.

Также мы писали, что сейв украинского вратаря Андрея Лунина попал в десятку лучших в испанской Ла Лиге 2019 года.