В четверг, 13 февраля, под Харьковом полицейские обстреляли автомобиль, в котором на тот момент находились пассажиры. В результате один человек серьезно пострадал.

Об этом со ссылкой на информацию очевидца события сообщает 112.ua.

Мужчину с огнестрельными ранениями доставили в харьковскую больницу утром в четверг, 13 февраля. По словам участника событий, около 02:00 четверо молодых людей поехали в поле в Харьковской области, чтобы протестировать автомобиль.

В какой-то момент за машиной началась погоня, догнать их пытались полицейские, которые в результате и открыли стрельбу по авто. В результате пассажир на заднем сиденье получил два огнестрельных ранения - в кишечник и в грудную клетку.

Согласно второй версии событий, водитель автомобиля нарушил ПДД и наехал на полицейского, в результате чего правоохранители открыли огонь.

Сейчас пострадавший уже перенес операцию и находится в больнице. Врачи оценивают его состояние как стабильно тяжелое. Полиция пока не комментирует инцидент.

Напомним, в Днепре командира спецназа приговорили к пожизненному за то, что он застрелил прохожего и угрожал взорвать копов.