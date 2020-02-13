В Санкт-Петербурге хотят через суд госпитализировать 32-летнюю женщину с подозрением на коронавирус, которая 7 февраля сбежала из карантина, выломав замок. Заинтересованными лицами в иске указаны Боткинская больница и 18-й отдел полиции УМВД России по Петроградскому району Санкт-Петербурга. Решение о принятии документов к производству пока не принято.

Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Иск главного государственного санитарного врача города поступил к петербурженке Алле Ильиной о принудительном помещении ее под медицинское наблюдение. Женщина сбежала из Клинической инфекционной больницы имени Боткина, куда ее поместили на карантин по коронавирусу. В конце января она вернулась в Санкт-Петербург из китайского Хайнаня, где проводила отпуск. И уже через несколько дней обратилась к врачам с жалобами на больное горло, после чего ее госпитализировали в Боткинскую больницу. Девушка должна была провести там две недели, но уже первые анализы оказались отрицательными. Тем не менее выпускать из больницы до истечения срока карантина ее не собирались. Тогда Алла Ильина взломала замок на двери и самовольно покинула отделение.

Всего в мире заражение коронавирусом выявлено более чем у 60 тысяч человек в 26 странах. Количество умерших превысило 1,3 тыс. человек.

В России нет подтвержденных случаев заражения китайским коронавирусом COVID-19. Оба выявленных зараженных гражданина Китая были выписаны из больниц. При этом в России коронавирус включили в список опасных болезней наряду с ВИЧ и чумой.