Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа проведет бой с болгарином Кубратом Пулевым в июне этого года.

Такой информацией поделился промоутер британца Эдди Хирн, передает издание Metro.

"Эта встреча состоится в июне. Сейчас мы рассматриваем два возможных места проведения: на стадионе Тоттенхэма или Арсенала в Лондоне. Сначала в приоритете был вариант с Тоттенхэмом, но позже появилось предложение Арсенала. Но мы уже согласовали практически все моменты. Нам удалось договориться с Пулевым", - поделился Хирн.

По последним данным встреча Джошуа и Пулева на ринге состоится 13 или 20 июня.

Стоит отметить, что в активе Джошуа 23 победы (21 нокаутом) при одном поражении. В свою очередь Пулев одержал 28 побед (из них 14 нокаутом), единожды при этом проиграв.

Ранее мы писали о том, что украинский боксер-супертяжеловес Александр Усик может сразиться с Дереком Чисорой, а потом с Энтони Джошуа. Даты поединков пока неизвестны.

Также "Страна" рассказывала, что Усик, являющийся обязательным претендентом на пояс WBO в супертяжелом весе, может получить его без боя против нынешнего чемпиона Энтони Джошуа.