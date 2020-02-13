Вчера, 12 февраля, герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон побывала на ферме в Ньютаунардсе (Северная Ирландия). Там она была в рамках проекта "Пять главных вопросов о детях младше 5 лет", посвященному воспитанию детей.

Об этом сообщает ТСН.

На ферме The Ark герцогиня общалась с животными и детьми. Она лично Кейт покормила на ферме ягнят из бутылочки. Несмотря на то, что ее визит не был анонсирован заранее, вокруг нее собралось немало людей.

Отметим, что лук для посещения фермы Миддлтон подобрала сдержанный и повседневной. Она надела куртку от Barbour, которую и раньше не раз носила на мероприятиях. Под куртку она подобрала голубой свитер с высоким воротником, черные обтягивающие джинсы и сапоги Penelope Chilvers. В качестве аксессуаров она надела золотые серьги в виде лепестков.

Фото: Instagram/ kensingtonroyal

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Windsor Royal Family (@windsor.royal.family) 12 Фев 2020 в 2:08 PST

Напомним, недавно герцогиня Кембриджская Кэтрин вместе с семьей посетила закрытый спортивный клуб Hurlingham в Фулхэме. Там они с мужем занимаются теннисом.